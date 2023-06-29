Сервис такси из Словакии Hopin пытался уже покорить столицу Украины. Первая попытка была неудачна, и 6 лет назад компания свернула свою деятельность в Киеве.
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Возвращение в Украину
Hopin сообщил о том, что возвращается в Киев после перерыва. Также сервис работает в Чернигове, он доступен в Праге, Братиславе, Кошице и других городах ближней Европы.
В столице для клиентов предлагают три тарифа:
- Limo;
- Easy;
- Comfort.
Стартовая цена поездки – 70 гривен, это первые 2,5 километра маршрута. Затем цена составит 11 гривен за километр.
В столице пока будут работать 150 – 170 авто. Все они проходят проверку, а водителей регистрируют в офисе. Комиссия Hopin составляет 12 – 13%, в сервисе говорят, что у конкурентов эта планка может достигать 25%.