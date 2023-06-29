Сервис такси из Словакии Hopin пытался уже покорить столицу Украины. Первая попытка была неудачна, и 6 лет назад компания свернула свою деятельность в Киеве.

Читайте также Будущее – за стартапами: какие проекты в Европе могут "взлететь" в ближайшие годы

Возвращение в Украину

Hopin сообщил о том, что возвращается в Киев после перерыва. Также сервис работает в Чернигове, он доступен в Праге, Братиславе, Кошице и других городах ближней Европы.

В столице для клиентов предлагают три тарифа:

Limo;

Easy;

Comfort.

Стартовая цена поездки – 70 гривен, это первые 2,5 километра маршрута. Затем цена составит 11 гривен за километр.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

В столице пока будут работать 150 – 170 авто. Все они проходят проверку, а водителей регистрируют в офисе. Комиссия Hopin составляет 12 – 13%, в сервисе говорят, что у конкурентов эта планка может достигать 25%.