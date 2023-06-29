Сервіс таксі зі Словаччини Hopin вже намагався підкорити столицю України. Перша спроба була невдала, і 6 років тому компанія згорнула свою діяльність у Києві.
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Повернення в Україну
Hopin повідомив про те, що повертається у Київ після перерви. Також сервіс вже працює у Чернігові, він доступний у Празі, Братиславі, Кошице та інших містах ближньої Європи.
У столиці для клієнтів пропонують три тарифи:
- Limo;
- Easy;
- Comfort.
Стартова ціна поїздки – 70 гривень, це перші 2,5 кілометри маршруту. Потім ціна складатиме 11 гривень за кілометр.
У столиці поки працюватимуть 150 – 170 авто. Усі вони проходять перевірку, а водіїв реєструють в офісі. Комісія Hopin становить 12 – 13%, у сервісі кажуть, що в конкурентів ця планка може сягати 25%.