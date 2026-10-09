Податкові пільги для ФОП діють в Україні: хто може заощадити

Українські підприємці в окремих випадках можуть отримати звільнення від сплати податків і зборів. Умови залежать від статусу ФОП, його системи оподаткування та обставин, за яких він працює.

Хто може не сплачувати ЄСВ

Найбільше пільг для ФОПів стосується єдиного соціального внеску, але окремі пільги передбачені також для єдиного податку та військового збору. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла керівниця ЮК "Prima Leader Group" й адвокатка Діна Дрижакова.

З 2025 року загальне "воєнне" звільнення від сплати ЄСВ за себе скасували. Водночас для окремих категорій підприємців продовжують діяти спеціальні пільги. Не сплачувати ЄСВ за себе можуть, зокрема:

Мобілізовані ФОП – на весь період проходження військової служби; при цьому страховий стаж зберігається; ФОП, які одночасно є найманими працівниками, якщо роботодавець сплачує за них ЄСВ не менше мінімального страхового внеску; ФОП-пенсіонери та люди з інвалідністю – незалежно від групи інвалідності; додатковий пенсійний стаж у такому випадку не нараховується; ФОП у декретній відпустці – на період отримання державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку; ФОП, які перебували в полоні – на весь період полону та ще шість місяців після звільнення, якщо підприємець не має найманих працівників; ФОП із тимчасово окупованих територій – на період окупації відповідної території.

Коли ФОП не платить єдиний податок і військовий збір

Тут правила залежать передусім від групи оподаткування:

ФОП ІІІ групи, який не отримав доходу за відповідний звітний період, не сплачує єдиний податок та військовий збір. Причина в тому, що ці платежі для цієї групи розраховуються як відсоток від отриманого доходу.

Для підприємців І та ІІ груп ситуація інша. Вони сплачують фіксовані ставки єдиного податку та військового збору незалежно від того, чи отримували дохід у конкретному місяці.

Винятки передбачені, зокрема, для офіційної відпустки або тривалої хвороби.

Коли ФОП І та ІІ груп можуть взяти податкову паузу

Підприємці І та ІІ груп, які не мають найманих працівників, можуть скористатися додатковими пільгами. Зокрема, вони мають право не сплачувати єдиний податок та військовий збір протягом одного місяця на рік під час щорічної відпустки й у разі хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Для звільнення через хворобу необхідне документальне підтвердження через Електронний реєстр листків непрацездатності.

Таким чином, можливість не сплачувати податки чи ЄСВ залежить не лише від наявності або відсутності доходу. Важливими є група ФОП, його статус, працевлаштування та конкретні обставини, передбачені законодавством.