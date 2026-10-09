Кто может не платить ЕСВ

В основном льготы для ФЛП касается единого социального взноса, но отдельные льготы предусмотрены также для единого налога и военного сбора. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала руководитель ЮК "Prima Leader Group" и адвокат Дина Дрижакова.

С 2025 года общее "военное" освобождение от уплаты ЕСВ за себя отменено. В то же время для отдельных категорий предпринимателей продолжают действовать специальные льготы. Не уплачивать ЕСВ за себя могут, в частности:

мобилизованные ФЛП – на весь период прохождения военной службы; при этом страховой стаж сохраняется; ФЛП, которые одновременно являются наемными работниками, если работодатель уплачивает за них ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса; ФЛП-пенсионеры и люди с инвалидностью – независимо от группы инвалидности; дополнительный пенсионный стаж в таком случае не начисляется; ФЛП, находящиеся в декретном отпуске – на период получения государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста; ФЛП, находившиеся в плену – на весь период плена и еще шесть месяцев после освобождения, если у предпринимателя нет наемных работников; ФЛП с временно оккупированных территорий – на период оккупации соответствующей территории.

Когда ФЛП не платит единый налог и военный сбор

Здесь правила зависят, прежде всего, от группы налогообложения:

ФЛП III группы, не получивший дохода за соответствующий отчетный период, не уплачивает единый налог и военный сбор. Причина в том, что эти платежи для этой группы рассчитываются как процент от полученного дохода.

Для предпринимателей I и II групп ситуация иная. Они уплачивают фиксированные ставки единого налога и военного сбора независимо от того, получали ли они доход в конкретном месяце.

Исключения предусмотрены, в частности, для официального отпуска или длительной болезни.

Когда ФЛП I и II групп могут воспользоваться налоговой паузой

Предприниматели I и II групп, не имеющие наемных работников, могут воспользоваться дополнительными льготами. В частности, они имеют право не уплачивать единый налог и военный сбор в течение одного месяца в году во время ежегодного отпуска и в случае болезни, если она длится 30 и более календарных дней.

Для освобождения от уплаты налогов по причине болезни необходимо документальное подтверждение через Электронный реестр листов нетрудоспособности.

Таким образом, возможность не уплачивать налоги или ЕСВ зависит не только от наличия или отсутствия дохода. Важную роль играют группа ФЛП, его статус, трудоустройство и конкретные обстоятельства, предусмотренные законодательством.