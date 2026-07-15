Засновник відомої китайської компанії став найбагатшим серед розробників ШІ

Засновник китайської компанії DeepSeek Лян Веньфен очолив список найбагатших у світі підприємців, які створюють моделі штучного інтелекту. Після нового раунду фінансування його особисті статки більш ніж подвоїлися.

Статки засновника DeepSeek різко зросли

За оцінками Bloomberg, після останнього залучення інвестицій статки Ляна Веньфена з DeepSeek збільшилися з приблизно 16,7 мільярдів доларів до 36 мільярдів доларів.

Завдяки цьому китайський підприємець випередив інших відомих засновників компаній, що спеціалізуються на створенні моделей штучного інтелекту, зокрема Даріо Амодея з Anthropic та Грега Брокмана з OpenAI.

При цьому Bloomberg враховував лише компанії, основним напрямком діяльності яких є розробка моделей штучного інтелекту.

Основна частина капіталу Ляна пов'язана саме з DeepSeek. Після раунду фінансування у червні 2026 року:

компанія залучила 7,4 мільярдів доларів;

її ринкова оцінка зросла до 50 мільярдів доларів;

сам Лян інвестував у компанію 3 мільярди доларів.

Після залучення нових інвесторів його частка в DeepSeek, за оцінками Bloomberg, скоротилася приблизно до 78%, однак саме вона формує переважну частину його статків.

Відомо, що статки у 36 мільярдів доларів дозволили Ляну Веньфену піднятися на восьме місце серед найбагатших людей Китаю, підтвердивши стрімке зростання ролі компаній, які спеціалізуються на розробці штучного інтелекту.

Хто такий Лян Веньфен і DeepSeek

Лян Веньфен народився у 1985 році в китайській провінції Гуандун. Він здобув освіту в Чжецзянському університеті, де вивчав електронну інженерію та отримав ступінь магістра з інформаційно-комунікаційної інженерії.

До запуску DeepSeek підприємець заснував хедж-фонд Zhejiang High-Flyer Asset Management разом із двома колишніми однокурсниками.

Компанію DeepSeek створили у 2023 році як окремий проєкт на базі AI-підрозділу High-Flyer. На початку 2025 року компанія привернула увагу світової технологічної індустрії після презентації моделі ШІ, яка продемонструвала продуктивність, співставну з американськими конкурентами, але за значно нижчих витрат на розробку.

Останнім часом компанія також представила модель DeepSeek V4, заявивши про її сумісність із процесорами китайської компанії Huawei.

До слова, протягом наступних 5 років Європа може випередити США в кількості багатих людей. Так, відомо, що лише Польща має отримати першість серед країн ЄС із приростом мільрдерів у 123%.

Попри інфляцію та світову кризу зростає кількість людей, чиї статки перевищують 1 мільярд доларів. Кількість таких людей у всьому світі незабаром може сягнути позначки в 4 тисячі. Нині, у 2026 році, відповідно до звіту про багатство Knight Frank, кількість доларових мільярдерів – 3 110.