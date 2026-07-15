Статки засновника DeepSeek різко зросли

За оцінками Bloomberg, після останнього залучення інвестицій статки Ляна Веньфена з DeepSeek збільшилися з приблизно 16,7 мільярдів доларів до 36 мільярдів доларів.

Завдяки цьому китайський підприємець випередив інших відомих засновників компаній, що спеціалізуються на створенні моделей штучного інтелекту, зокрема Даріо Амодея з Anthropic та Грега Брокмана з OpenAI.

При цьому Bloomberg враховував лише компанії, основним напрямком діяльності яких є розробка моделей штучного інтелекту.

Основна частина капіталу Ляна пов'язана саме з DeepSeek. Після раунду фінансування у червні 2026 року:

компанія залучила 7,4 мільярдів доларів;

її ринкова оцінка зросла до 50 мільярдів доларів;

сам Лян інвестував у компанію 3 мільярди доларів.

Після залучення нових інвесторів його частка в DeepSeek, за оцінками Bloomberg, скоротилася приблизно до 78%, однак саме вона формує переважну частину його статків.

Відомо, що статки у 36 мільярдів доларів дозволили Ляну Веньфену піднятися на восьме місце серед найбагатших людей Китаю, підтвердивши стрімке зростання ролі компаній, які спеціалізуються на розробці штучного інтелекту.

Хто такий Лян Веньфен і DeepSeek

Лян Веньфен народився у 1985 році в китайській провінції Гуандун. Він здобув освіту в Чжецзянському університеті, де вивчав електронну інженерію та отримав ступінь магістра з інформаційно-комунікаційної інженерії.

До запуску DeepSeek підприємець заснував хедж-фонд Zhejiang High-Flyer Asset Management разом із двома колишніми однокурсниками.

Компанію DeepSeek створили у 2023 році як окремий проєкт на базі AI-підрозділу High-Flyer. На початку 2025 року компанія привернула увагу світової технологічної індустрії після презентації моделі ШІ, яка продемонструвала продуктивність, співставну з американськими конкурентами, але за значно нижчих витрат на розробку.

Останнім часом компанія також представила модель DeepSeek V4, заявивши про її сумісність із процесорами китайської компанії Huawei.

До слова, протягом наступних 5 років Європа може випередити США в кількості багатих людей. Так, відомо, що лише Польща має отримати першість серед країн ЄС із приростом мільрдерів у 123%.

Попри інфляцію та світову кризу зростає кількість людей, чиї статки перевищують 1 мільярд доларів. Кількість таких людей у всьому світі незабаром може сягнути позначки в 4 тисячі. Нині, у 2026 році, відповідно до звіту про багатство Knight Frank, кількість доларових мільярдерів – 3 110.