Состояние основателя DeepSeek резко выросло
По оценкам Bloomberg, после последнего раунда привлечения инвестиций состояние Ляна Вэньфэна из DeepSeek увеличилось с примерно 16,7 миллиардов долларов до 36 миллиардов долларов.
Благодаря этому китайский предприниматель опередил других известных основателей компаний, специализирующихся на создании моделей искусственного интеллекта, в частности Дарио Амодея из Anthropic и Грега Брокмана из OpenAI.
При этом Bloomberg учитывал только компании, основным направлением деятельности которых является разработка моделей искусственного интеллекта.
Основная часть капитала Ляна связана именно с DeepSeek. После раунда финансирования в июне 2026 года:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- компания привлекла 7,4 миллиарда долларов;
- ее рыночная оценка выросла до 50 миллиардов долларов;
- сам Лян инвестировал в компанию 3 миллиарда долларов.
После привлечения новых инвесторов его доля в DeepSeek, по оценкам Bloomberg, сократилась примерно до 78%, однако именно она составляет преобладающую часть его состояния.
Известно, почему состояние в 36 миллиардов долларов позволило Ляну Вэньфэну подняться на восьмое место среди самых богатых людей Китая: стремительный рост роли компаний, специализирующихся на разработке искусственного интеллекта.
Кто такой Лян Вэньфэн и DeepSeek
Лян Вэньфэн родился в 1985 году в китайской провинции Гуандун. Он получил образование в Чжэцзянском университете, где изучал электронную инженерию и получил степень магистра в области информационно-коммуникационной инженерии.
До запуска DeepSeek предприниматель основал хедж-фонд Zhejiang High-Flyer Asset Management вместе с двумя бывшими однокурсниками.
Компания DeepSeek была создана в 2023 году как отдельный проект на базе AI-подразделения High-Flyer. В начале 2025 года компания привлекла внимание мировой технологической индустрии после презентации модели ИИ, которая продемонстрировала производительность, сопоставимую с американскими конкурентами, но при значительно более низких затратах на разработку.
Недавно компания также представила модель DeepSeek V4, заявив о ее совместимости с процессорами китайской компании Huawei.
К слову, в течение следующих 5 лет Европа может опередить США по количеству богатых людей. Так, известно, что только Польша должна занять первое место среди стран ЕС по приросту миллиардеров на 123%.
Несмотря на инфляцию и мировой кризис, растет число людей, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. Число таких людей во всем мире вскоре может достичь отметки в 4 тысячи. Сейчас, в 2026 году, согласно отчету о богатстве Knight Frank, число долларовых миллиардеров составляет 3 110.