Состояние основателя DeepSeek резко выросло

По оценкам Bloomberg, после последнего раунда привлечения инвестиций состояние Ляна Вэньфэна из DeepSeek увеличилось с примерно 16,7 миллиардов долларов до 36 миллиардов долларов.

Благодаря этому китайский предприниматель опередил других известных основателей компаний, специализирующихся на создании моделей искусственного интеллекта, в частности Дарио Амодея из Anthropic и Грега Брокмана из OpenAI.

При этом Bloomberg учитывал только компании, основным направлением деятельности которых является разработка моделей искусственного интеллекта.

Основная часть капитала Ляна связана именно с DeepSeek. После раунда финансирования в июне 2026 года:

компания привлекла 7,4 миллиарда долларов;

ее рыночная оценка выросла до 50 миллиардов долларов;

сам Лян инвестировал в компанию 3 миллиарда долларов.

После привлечения новых инвесторов его доля в DeepSeek, по оценкам Bloomberg, сократилась примерно до 78%, однако именно она составляет преобладающую часть его состояния.

Известно, почему состояние в 36 миллиардов долларов позволило Ляну Вэньфэну подняться на восьмое место среди самых богатых людей Китая: стремительный рост роли компаний, специализирующихся на разработке искусственного интеллекта.

Кто такой Лян Вэньфэн и DeepSeek

Лян Вэньфэн родился в 1985 году в китайской провинции Гуандун. Он получил образование в Чжэцзянском университете, где изучал электронную инженерию и получил степень магистра в области информационно-коммуникационной инженерии.

До запуска DeepSeek предприниматель основал хедж-фонд Zhejiang High-Flyer Asset Management вместе с двумя бывшими однокурсниками.

Компания DeepSeek была создана в 2023 году как отдельный проект на базе AI-подразделения High-Flyer. В начале 2025 года компания привлекла внимание мировой технологической индустрии после презентации модели ИИ, которая продемонстрировала производительность, сопоставимую с американскими конкурентами, но при значительно более низких затратах на разработку.

Недавно компания также представила модель DeepSeek V4, заявив о ее совместимости с процессорами китайской компании Huawei.

К слову, в течение следующих 5 лет Европа может опередить США по количеству богатых людей. Так, известно, что только Польша должна занять первое место среди стран ЕС по приросту миллиардеров на 123%.

Несмотря на инфляцию и мировой кризис, растет число людей, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. Число таких людей во всем мире вскоре может достичь отметки в 4 тысячи. Сейчас, в 2026 году, согласно отчету о богатстве Knight Frank, число долларовых миллиардеров составляет 3 110.