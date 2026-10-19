Кадровий голод не минає: кого українські компанії шукають місяцями

Український ринок праці опинився в непростій ситуації: компаніям бракує працівників, але водночас кількість вакансій поступово скорочується. До того ж претенденти дедалі уважніше оцінюють зарплату, умови роботи та можливість бронювання.

Кого найбільше потребує український бізнес

За словами Родіона Колишка, тенденція до скорочення кількості робочих місць є новою для українського ринку праці, тому поки складно прогнозувати, як вона розвиватиметься, пише Мінфін.

Водночас роботодавці продовжують скаржитися на нестачу фахівців.

Йде структурний дисбаланс. Є робоча сила, яка не задіяна в економічному житті країни і водночас спостерігається гострий дефіцит працівників в окремих сферах,

– каже Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

За словами Колишка, у вересні масових звільнень ще не спостерігалося, а ринок праці залишався дефіцитним. Він також навів дані, за якими безробіття за рік знизилося з 17% до 10%. Водночас ці показники можуть бути неточними, адже частина українців не реєструється в центрах зайнятості. Найбільше працівників бракує в таких сферах:

Сільське господарство; Виробництво та промисловість; Будівництво; Фармація й медицина; Логістика.

Водії, швачки та електромонтери залишаються в дефіциті

Перелік професій, на які роботодавці мають найбільший попит, за останній рік суттєво не змінився. За словами Колишка, компаніям особливо потрібні водії, швачки, електромонтери, газозварювальники, слюсарі, медсестри, фармацевти, лікарі та психологи.

Державна служба зайнятості також повідомляє про нестачу кваліфікованих працівників. Серед професій, на які є попит:

водії та швачки;

слюсарі-сантехніки й слюсарі-електрики;

оператори верстатів із програмним управлінням;

токарі та столяри;

кухарі й пекарі.

Разом з цим у серпні та вересні 2026 року активність компаній та кількість вакансій на ринку праці знижувалися порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Упродовж вересня кількість нових вакансій щотижня була на 15 – 18% меншою за торішню. Таким чином, помітна частина бізнесу поки займає вичікувальну позицію.