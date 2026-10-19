В ком больше всего нуждается украинский бизнес

По словам Родиона Колышко, тенденция к сокращению количества рабочих мест является новой для украинского рынка труда, поэтому пока сложно прогнозировать, как она будет развиваться, пишет Минфин.

В то же время работодатели продолжают жаловаться на нехватку специалистов.

Наблюдается структурный дисбаланс. Есть рабочая сила, которая не задействована в экономической жизни страны, и в то же время наблюдается острый дефицит работников в отдельных сферах,

– говорит председатель секретариата Рады предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По словам Колышко, в сентябре массовых увольнений еще не наблюдалось, а рынок труда оставался дефицитным. Он также привел данные, согласно которым безработица за год снизилась с 17% до 10%. В то же время эти показатели могут быть неточными, ведь часть украинцев не регистрируется в центрах занятости. Больше всего не хватает работников в таких сферах:

Сельское хозяйство; Производство и промышленность; Строительство; Фармацевтика и медицина; Логистика.

Водители, швеи и электромонтеры по-прежнему в дефиците

Перечень профессий, на которые у работодателей наблюдается наибольший спрос, за последний год существенно не изменился. По словам Колышко, компаниям особенно нужны водители, швеи, электромонтеры, газосварщики, слесари, медсестры, фармацевты, врачи и психологи.

Государственная служба занятости также сообщает о нехватке квалифицированных работников. Среди профессий, на которые есть спрос:

водители и швеи;

слесари-сантехники и слесари-электрики;

операторы станков с программным управлением;

токари и столяры;

повара и пекари.

При этом в августе и сентябре 2026 года активность компаний и количество вакансий на рынке труда сокращалось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение сентября количество новых вакансий еженедельно было на 15–18% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, значительная часть бизнеса пока занимает выжидательную позицию.