В ком больше всего нуждается украинский бизнес
По словам Родиона Колышко, тенденция к сокращению количества рабочих мест является новой для украинского рынка труда, поэтому пока сложно прогнозировать, как она будет развиваться, пишет Минфин.
В то же время работодатели продолжают жаловаться на нехватку специалистов.
Наблюдается структурный дисбаланс. Есть рабочая сила, которая не задействована в экономической жизни страны, и в то же время наблюдается острый дефицит работников в отдельных сферах,
– говорит председатель секретариата Рады предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
По словам Колышко, в сентябре массовых увольнений еще не наблюдалось, а рынок труда оставался дефицитным. Он также привел данные, согласно которым безработица за год снизилась с 17% до 10%. В то же время эти показатели могут быть неточными, ведь часть украинцев не регистрируется в центрах занятости. Больше всего не хватает работников в таких сферах:
- Сельское хозяйство;
- Производство и промышленность;
- Строительство;
- Фармацевтика и медицина;
- Логистика.
Водители, швеи и электромонтеры по-прежнему в дефиците
Перечень профессий, на которые у работодателей наблюдается наибольший спрос, за последний год существенно не изменился. По словам Колышко, компаниям особенно нужны водители, швеи, электромонтеры, газосварщики, слесари, медсестры, фармацевты, врачи и психологи.
Государственная служба занятости также сообщает о нехватке квалифицированных работников. Среди профессий, на которые есть спрос:
- водители и швеи;
- слесари-сантехники и слесари-электрики;
- операторы станков с программным управлением;
- токари и столяры;
- повара и пекари.
При этом в августе и сентябре 2026 года активность компаний и количество вакансий на рынке труда сокращалось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В течение сентября количество новых вакансий еженедельно было на 15–18% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, значительная часть бизнеса пока занимает выжидательную позицию.