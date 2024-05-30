Британську Королівську пошту продають: вперше в історії власником буде іноземець – хто це

Незабаром у Royal Mail з'явиться новий власник. До угоди проявляється багато уваги, адже вперше в історії компанія опиниться в руках іноземця.

Історична зміна власника

Зараз Королівська пошта Великої Британії належить компанії International Distribution Service. Royal Mail – один із найстаріших поштових операторів у світі, початок історії якого було покладено ще за династії Тюдорів.

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IDS опублікувала повідомлення, що незабаром у Royal Mail буде новий власник. Ним стане чеський мільярдер Даніел Кретінський.

Рада директорів компанії у своєму зверненні до акціонерів порадила прийняти пропозицію мільярдера. Зараз Королівська пошта має великий борг, тож загальна сума угоди складе майже 5,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Кретінський не збирається ламати традиції, тому пообіцяв не змінювати назву та бренд, також будуть збережені штаб-квартира та податкове резидентство Великої Британії.

Я усвідомлюю, що володіння цією компанією пов’язане з величезною відповідальністю – не лише перед працівниками, а й перед громадянами, які щодня покладаються на її послуги,

– заявив Кретінський.

Що відомо про Кретінського

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Мільярдер є власником Energetický a Průmyslový Holding – найбільшої компанії Чехії. В нього також є частки у Le Monde, Royal Mail, пошті Нідерландів PostNL, а також у футбольних клубах Вест Хем та Спарта Прага. Він також має бізнес Україні – Кретінському дали дозвіл на розробку Ужгородської газової площі.

Британський уряд має право блокувати угоду, однак перевірка мільярдера пройшла успішно. Жодних загроз для нацбезпеки Великої Британії від втілення угоди виявлено не було.