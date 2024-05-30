Историческая смена собственника

Сейчас Королевская почта Великобритании принадлежит компании International Distribution Service. Royal Mail – один из старейших почтовых операторов в мире, начало истории которого было положено еще при династии Тюдоров.

Читайте также Последовательность – ключ к успеху: популярные методологии принятия решений

IDS опубликовала сообщение, что вскоре у Royal Mail будет новый владелец. Им станет чешский миллиардер Даниэл Кретинский.

Совет директоров компании в своем обращении к акционерам посоветовал принять предложение миллиардера. Сейчас Королевская почта имеет большой долг, поэтому общая сумма сделки составит почти 5,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Кретинский не собирается ломать традиции, поэтому пообещал не менять название и бренд, также будут сохранены штаб-квартира и налоговое резидентство Великобритании.

Я осознаю, что владение этой компанией связано с огромной ответственностью – не только перед работниками, но и перед гражданами, которые ежедневно полагаются на ее услуги,

– заявил Кретинский.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Что известно о Кретинском

Миллиардер является владельцем Energetický a Průmyslový Holding – крупнейшей компании Чехии. У него также есть доли в Le Monde, Royal Mail, почте Нидерландов PostNL, а также в футбольных клубах Вест Хэм и Спарта Прага. Он также имеет бизнес в Украине – Кретинскому дали разрешение на разработку Ужгородской газовой площади.

Британское правительство имеет право блокировать сделку, однако проверка миллиардера прошла успешно. Никаких угроз для нацбезопасности Великобритании от воплощения сделки обнаружено не было.