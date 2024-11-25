Хто з українських бізнесменів зможе отримати грант 5 тисяч доларів

Нові гранти доступні для мікро-, малого та середнього бізнесу. Однак, отримати їх зможуть бізнесмени лише з семи областей.

Хто має право на новий грант

Сума цього гранту від 1 до 5 тисяч доларів. Розмір виплати розраховується залежно від типу бізнесу та кількості працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на DRC.

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Гранти надаються в перерахунку на гривні відповідно до валютного курсу на момент виплати,

– уточнює DRC.

Зверніть увагу! Окрім гранту бізнесмени також зможуть отримати до 5 годин бізнес-консультацій з різних питань, зокрема з маркетингу та бухгалтерії.

Грант доступний для підприємців з таких областей:

Чернігівська;

Харківська;

Сумська;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Миколаївська;

Запорізька.

Заявки, заповнені із залученням послуг третіх осіб, не розглядатимуться,

– йдеться в повідомленні DRC.

На що можна витратити грантові гроші

відновлення приміщень, що були пошкоджені;

закупівля обладнання;

оренда (може сягати 25% від суми гранту);

інші витрати, які має бізнес.

Зауважте! Дізнатися деталі та заповнити заяву можна за посиланням.