Хто з українських бізнесменів зможе отримати грант 5 тисяч доларів

25 листопада 2024, 13:53
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Автор: Анастасія Зорик

Нові гранти доступні для мікро-, малого та середнього бізнесу. Однак, отримати їх зможуть бізнесмени лише з семи областей.

Хто має право на новий грант

Сума цього гранту від 1 до 5 тисяч доларів. Розмір виплати розраховується залежно від типу бізнесу та кількості працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на DRC.

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Гранти надаються в перерахунку на гривні відповідно до валютного курсу на момент виплати,
– уточнює DRC.

Зверніть увагу! Окрім гранту бізнесмени також зможуть отримати до 5 годин бізнес-консультацій з різних питань, зокрема з маркетингу та бухгалтерії.

Грант доступний для підприємців з таких областей:

  • Чернігівська;
  • Харківська;
  • Сумська;
  • Дніпропетровська;
  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Запорізька.

Заявки, заповнені із залученням послуг третіх осіб, не розглядатимуться, 
– йдеться в повідомленні DRC.

На що можна витратити грантові гроші

  • відновлення приміщень, що були пошкоджені;
  • закупівля обладнання;
  • оренда (може сягати 25% від суми гранту);
  • інші витрати, які має бізнес.

Зауважте! Дізнатися деталі та заповнити заяву можна за посиланням.