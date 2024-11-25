Хто має право на новий грант
Сума цього гранту від 1 до 5 тисяч доларів. Розмір виплати розраховується залежно від типу бізнесу та кількості працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на DRC.
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Гранти надаються в перерахунку на гривні відповідно до валютного курсу на момент виплати,
– уточнює DRC.
Зверніть увагу! Окрім гранту бізнесмени також зможуть отримати до 5 годин бізнес-консультацій з різних питань, зокрема з маркетингу та бухгалтерії.
Грант доступний для підприємців з таких областей:
- Чернігівська;
- Харківська;
- Сумська;
- Дніпропетровська;
- Херсонська;
- Миколаївська;
- Запорізька.
Заявки, заповнені із залученням послуг третіх осіб, не розглядатимуться,
– йдеться в повідомленні DRC.
На що можна витратити грантові гроші
- відновлення приміщень, що були пошкоджені;
- закупівля обладнання;
- оренда (може сягати 25% від суми гранту);
- інші витрати, які має бізнес.
Зауважте! Дізнатися деталі та заповнити заяву можна за посиланням.