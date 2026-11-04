Мільйонні активи та траст на 360 років: хто насправді володіє мережею АЗС WOG

Мережу автозаправних комплексів WOG контролюють українські підприємці, які зосередили частки бізнесу після тривалих суперечок довкола спадщини співзасновника. Концентрація власності визначила долю компанії, яка володіє понад 400 заправками та утримує десяту частину паливного ринку України.

Від нафтотрейдингу до національної мережі АЗС

Як повідомляє видання "НафтоРинок", наразі ключовий контроль над мережею автозаправних комплексів WOG зосереджений у руках підприємця Сергія Лагура та Світлани Івахів. Концентрація часток у двох бізнес-партнерів завершила тривалий період переформатування після того, як компанію заснувала бізнес-група Континіум.

Загалом паливний гігант охоплює понад 400 заправних комплексів, десятки нафтобаз і тримає близько 10% усього роздрібного ринку нафтопродуктів України. Для водіїв та бізнесу це означає, що стабільність постачання пального та ціноутворення на кожній десятій заправці країни безпосередньо залежать від внутрішніх рішень двох приватних власників.

Історія WOG розпочалася у 2000 році, коли група Континіум відкрила першу автозаправну станцію на Волині. Її співзасновниками стали Ігор Єремеєв, Степан Івахів, Сергій Лагур та Петро Димінський, які починали з оптової торгівлі сировиною.

Цікаво! Згодом Петро Димінський поступово зменшив свою участь у компанії, зосередившись на медіа та футбольному клубі Карпати, і продав частку ще до 2015 року. Після смерті Ігоря Єремеєва у 2015 році бізнес опинився на порозі великого переділу спадщини.

Судові баталії довкола офшорного трасту

Частка загиблого Ігоря Єремеєва опинилася всередині складної трастової структури на Британських Віргінських островах. Траст – це юридичний механізм, де майно передається довіреній особі для управління на користь інших, що часто ускладнює прямий доступ реальних спадкоємців до грошей та керування фірмою.

Як розповіла в інтерв'ю виданню НВ Бізнес вдова засновника Тетяна Єремеєва, цей траст оформили терміном на 360 років, через що діти бізнесмена втратили реальний вплив на компанію.

Бенефіціари трасту не мають жодного впливу на активи, діяльність компаній та отримання доходу з активів. До речі, на рахунку трасту немає зовсім коштів – нуль!,

– Тетяна Єремеєва, вдова засновника.

Попри те, що активи групи Континіум у судових матеріалах оцінювали в 600–800 мільйонів доларів, родина загиблого засновника не отримувала дивідендів. Згодом Антимонопольний комітет України погодив викуп часток у холдингу партнерами, а діти Єремеєва вийшли зі складу офіційних бенефіціарів.

Хто формує політику компанії сьогодні

За даними аналітичної системи YouControl, компанія порівну перейшла до Сергія Лагура та Степана Івахіва. Пізніше частка останнього була переоформлена на його колишню дружину Світлану Івахів, яка тепер разом із Лагуром ухвалює всі стратегічні рішення.

Сьогодні WOG залишається одним із трьох найбільших імпортерів пального в країні, паралельно реструктуризуючи заборгованість перед банками та оптимізуючи мережу через продаж окремих АЗС у регіонах.

До слова, ми писали, що Uklon заснували четверо українців: Дмитро Дубровський, Вікторія Дубровська, Віталій Дятленко та Сергій Смусь. Uklon розпочав роботу в Києві у 2010 році, а передумови для появи сервісу сформувалися ще кількома роками раніше.