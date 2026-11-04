Миллионные активы и траст на 360 лет: кто на самом деле контролирует сеть АЗС WOG

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От нефтетрейдинга до национальной сети АЗС

Как сообщает издание "НафтоРынок", в настоящее время ключевой контроль над сетью автозаправочных комплексов WOG сосредоточен в руках предпринимателя Сергея Лагура и Светланы Ивахив. Концентрация долей у двух бизнес-партнеров завершила длительный период реорганизации после того, как компанию основала бизнес-группа "Континуум".

В целом топливный гигант охватывает более 400 автозаправочных комплексов, десятки нефтебаз и занимает около 10% всего розничного рынка нефтепродуктов Украины. Для водителей и бизнеса это означает, что стабильность поставок топлива и ценообразование на каждой десятой заправке страны напрямую зависят от внутренних решений двух частных владельцев.

История WOG началась в 2000 году, когда группа "Континуум" открыла первую автозаправочную станцию на Волыни. Ее соучредителями стали Игорь Еремеев, Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский, которые начинали с оптовой торговли сырьем.

Интересно! Впоследствии Петр Дыминский постепенно сократил свою долю в компании, сосредоточившись на медиа и футбольном клубе "Карпаты", и продал свою долю еще до 2015 года. После смерти Игоря Еремеева в 2015 году бизнес оказался на пороге большого передела наследства.

Судебные баталии вокруг офшорного траста

Доля погибшего Игоря Еремеева оказалась в сложной трастовой структуре на Британских Виргинских островах. Траст – это юридический механизм, при котором имущество передается доверенному лицу для управления в интересах других, что зачастую затрудняет прямой доступ реальных наследников к деньгам и управлению компанией.

Как рассказала в интервью изданию "НВ Бизнес" вдова основателя Татьяна Еремеева, этот траст был оформлен сроком на 360 лет, поэтому дети бизнесмена утратили реальное влияние на компанию.

Бенефициары траста не имеют никакого влияния на активы, деятельность компаний и получение дохода от активов. Кстати, на счете траста нет вообще никаких средств – ноль!– Татьяна Еремеева, вдова основателя.

Несмотря на то, что активы группы "Континуум" в судебных материалах оценивались в 600–800 миллионов долларов, семья погибшего основателя не получала дивидендов. Впоследствии Антимонопольный комитет Украины одобрил выкуп долей в холдинге партнерами, а дети Еремеева вышли из числа официальных бенефициаров.

Кто формирует политику компании сегодня

По данным аналитической системы YouControl, компания поровну перешла к Сергею Лагуру и Степану Ивахиву. Позже доля последнего была переоформлена на его бывшую супругу Светлану Ивахив, которая теперь вместе с Лагуром принимает все стратегические решения.

Сегодня WOG остается одним из трех крупнейших импортеров топлива в стране, параллельно реструктурируя задолженность перед банками и оптимизируя сеть за счет продажи отдельных АЗС в регионах.

К слову, мы писали, что "Уклон" основали четверо украинцев: Дмитрий Дубровский, Виктория Дубровская, Виталий Дятленко и Сергей Смусь. Uklon начал работу в Киеве в 2010 году, а предпосылки для появления сервиса сформировались еще несколькими годами ранее.