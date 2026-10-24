Кому належить "Галя Балувана" та хто керує мережею у 2026 році

Мережа магазинів напівфабрикатів "Галя Балувана" змінила склад співвласників у квітні 2025 року. До компанії приєдналися підприємець Сергій Сподін і юрист Юрій Кушнір, а Алла Теліга залишилася мажоритарною власницею та керівницею операційної діяльності.

Хто є власниками "Галі Балуваної"

Угоду про зміну складу співвласників завершили 11 квітня 2025 року. Про це повідомляла Українська рада торгових центрів. За словами Алли Теліги, процес перереєстрації розпочався ще в лютому того року.

Після зміни партнерів компанія заявила про плани розширювати мережу, оновлювати асортимент і створити власний логістичний хаб. У вересні 2026 року Теліга також запустила в Луцьку гастропростір "Добре, що є Галя". Новий формат планують розвивати за франшизою. Розповідаємо, кому належить мережа, як розподілені обов'язки між співвласниками та які плани вони озвучували.

Теліга також заявила, що колишньому співзасновнику виплатили всі кошти, передбачені угодою. Вона пояснила, що протягом попередніх двох років партнерам було складно узгоджувати стратегічні рішення та спільне бачення розвитку мережі.

Після завершення угоди співвласниками стали Алла Теліга, Сергій Сподін і Юрій Кушнір. Теліга зберегла статус мажоритарної власниці.

Що відомо про співвласників Сергія Сподіна та Юрія Кушніра

Сергій Сподін – підприємець, який працює в різних галузях, зокрема в агросекторі, будівництві, IT та виробництві. Він очолює "Птицеплемзавод Коробовський".

Юрій Кушнір – адвокат і керуючий партнер юридичної фірми "Кушнір, Яким'як та Партнери". Серед напрямів його роботи – юридичний супровід бізнесу та інвестиційних проєктів.

Нові партнери долучилися до компанії за моделлю smart money. Це означає, що вони не лише вкладають кошти, а й мають допомагати розвивати бізнес завдяки власному досвіду.

Кушнір, зокрема, заявляв про намір працювати над юридичним захистом бренду "Галя Балувана" та взаємодією з партнерами-франчайзі.

Хто ухвалює рішення в компанії

Після зміни складу співвласників операційне управління мережею залишилося за Аллою Телігою. Вона відповідає за щоденну роботу компанії, зокрема оновлення асортименту, співпрацю з франчайзі та постачальниками.

Сподін і Кушнір долучаються до стратегічних рішень. Тобто Теліга керує поточними процесами, а нові партнери мають допомагати визначати подальший напрям розвитку компанії.

Точні частки корпоративних прав кожного зі співвласників публічно не розкривали. Відомо лише, що Теліга є мажоритарною власницею, тому називати конкретні відсотки без підтверджених даних не варто.

Після завершення угоди компанія назвала кілька пріоритетів: відкриття нових магазинів, розширення асортименту, контроль якості продукції та створення власного логістичного хабу.

Окрему увагу планують приділити франчайзі. Власна логістична інфраструктура має допомогти стабілізувати постачання сировини та зменшити навантаження на партнерів, які відкривають магазини за франшизою.

Теліга також заявляла про плани відновити продаж франшиз і розширити мережу ще на понад 500 точок. Це озвучений компанією план, а не підтверджена кількість магазинів, які вже відкрилися.

До слова, графіки вимкнень електроенергії виносять зміни у роботу бізнесів в Україні. Зокрема, лише один магазин мережі "Галя Балувана" за день витрачає на генератори від 5 літрів дизелю. Загалом до 82 літрів пального витрачають у мережі на генератори всієї мережі щодня.