Новий рейтинг мільярдерів: Безос знову найбагатший, Аметов – єдиний українець

31 травня 2024, 10:35
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Джерело:

Bloomberg Billionaires Index

Bloomberg оновив світовий рейтинг мільярдерів. На вершині таблиці відбулися деякі зміни.

Безос знову став лідером 

Засновник компанії Amazon Джефф Безос знову став найбагатшою людиною у світі. Його статки складають 205 мільярдів доларів, з початку року показник виріс на 27,9 мільярда доларів. 

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Безосу вдалося обігнати власника LVMH Бернара Арно, в якого зараз 203 мільярди доларів. Трішки менше в Ілона Маска, який замикає трійку лідерів – 202 мільярди доларів. 

Після них розташувалися Марк Цукерберг зі 169 мільярдами доларів та співзасновник Google Ларрі Пейдж, в якого 156 мільярдів доларів. 

У десятку лідерів також увійшли: 

  • Білл Гейтс – 152 мільярди;
  • Стів Балмер – 148 мільярдів;
  • Сєргєй Брін – 147 мільярдів;
  • Ларрі Еллісон – 138 мільярдів;
  • Воррен Баффет – 133 мільярди. 

Чи є в рейтингу українці

До списку 500 найбагатших людей у світі увійшов лише один українець – Рінат Ахметов. Зараз в нього 6,44 мільярда доларів, він займає 451 місце. 

Автор: Ярослав Сиваківський