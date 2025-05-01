Дочка Білла Гейтса повідомила про важку хворобу її батька, – ЗМІ
- Фібі Гейтс розповіла, що її батько, Білл Гейтс, має синдром Аспергера, що пояснює його соціальну незграбність.
- Це перша публічна згадка про можливий діагноз Гейтса, про який він сам раніше не заявляв.
Фібі Гейтс несподівано розкрила, що її батько, мільярдер Білл Гейтс, має синдром Аспергера. За її словами, це пояснює його соціальну незграбність і особливу поведінку.
Про це вона розповіла під час епізоду подкасту Call Her Daddy, передає 24 Канал. Білл Гейтс, один із найвідоміших підприємців у світі, ніколи публічно не заявляв про наявність синдрому Аспергера.
Читайте також Як опанувати будь-яку важливу для нас навичку: ключ до успіху назвав Білл Гейтс
Донька Білла Гейтса визнала, що її батько має синдром Аспергера
Однак його донька, 22-річна Фібі Гейтс, у нещодавньому подкасті припустила, що у її батька можуть бути ознаки РАС – розладу аутистичного спектру.
У подкасті Фібі розповіла, що знайомити хлопців з батьком було для них "жахливо", адже він "соціально незграбний" і раніше сам говорив, що має "хворобу Аспергера". Це перша публічна згадка про можливий діагноз Гейтса.
У своїх мемуарах "Source Code" підприємець писав, що якби виріс у сучасному світі, йому, ймовірно, поставили б діагноз РАС, адже в дитинстві він ігнорував соціальні сигнали та був одержимий певними ідеями.
Я пам’ятаю, як хтось уперше сказав мені: "Ти в спектрі?" Я тоді подумав: "Що за біса? Я керую проклятою компанією",
– згадував Гейтс в інтерв’ю Axios.
За словами самого мільярдера, в ті часи ні батьки, ні вчителі не розуміли, чому він поводиться інакше. Він дізнався про поняття "нейродивергентності" вже в зрілому віці. Незважаючи на свою соціальну замкненість, Гейтс побудував одну з найвпливовіших технологічних імперій у світі.