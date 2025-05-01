Дочка Білла Гейтса повідомила про важку хворобу її батька, – ЗМІ

Фібі Гейтс несподівано розкрила, що її батько, мільярдер Білл Гейтс, має синдром Аспергера. За її словами, це пояснює його соціальну незграбність і особливу поведінку.

Про це вона розповіла під час епізоду подкасту Call Her Daddy, передає 24 Канал. Білл Гейтс, один із найвідоміших підприємців у світі, ніколи публічно не заявляв про наявність синдрому Аспергера.

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Донька Білла Гейтса визнала, що її батько має синдром Аспергера

Однак його донька, 22-річна Фібі Гейтс, у нещодавньому подкасті припустила, що у її батька можуть бути ознаки РАС – розладу аутистичного спектру.

У подкасті Фібі розповіла, що знайомити хлопців з батьком було для них "жахливо", адже він "соціально незграбний" і раніше сам говорив, що має "хворобу Аспергера". Це перша публічна згадка про можливий діагноз Гейтса.

У своїх мемуарах "Source Code" підприємець писав, що якби виріс у сучасному світі, йому, ймовірно, поставили б діагноз РАС, адже в дитинстві він ігнорував соціальні сигнали та був одержимий певними ідеями.

Я пам’ятаю, як хтось уперше сказав мені: "Ти в спектрі?" Я тоді подумав: "Що за біса? Я керую проклятою компанією",

– згадував Гейтс в інтерв’ю Axios.

За словами самого мільярдера, в ті часи ні батьки, ні вчителі не розуміли, чому він поводиться інакше. Він дізнався про поняття "нейродивергентності" вже в зрілому віці. Незважаючи на свою соціальну замкненість, Гейтс побудував одну з найвпливовіших технологічних імперій у світі.