IBM купує Apptio: за яку технологію гігант розщедрився аж на 4,6 мільярда доларів

Компанія IBM повідомила про придбання Apptio. Розробник хмарних сервісів обійшовся гіганту у кругленьку суму.

Компанія IBM оголосила про розширення шляхом купівлі Apptio Inc.. Гігант викупив розробників хмарних сервісів у фонду прямих інвестицій Vista Equity Partners.

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Сума угоди – 4,6 мільярда доларів. Її планують завершити у другій половині поточного року, гроші на неї є в розпорядженні IBM.

На чому спеціалізується Apptio

Компанія Apptio створена у 2007 році. Вона займається розробкою інструментів, які допомагають бізнесу оптимізувати ІТ-бюджети, а також є корисними у плануванні та фінансовому аналізі.

На відкритий ринок Apptio вийшла у 2016 році. Вже через 3 роки вона стала власністю фонду Vista Equity Partners.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зіви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

На думку босів ІВМ, досвід Apptio та програмне забезпечення компанії дозволять бізнесу в усьому світі керувати витратами на IT та оптимізувати їх. Також відомо, що допомогти у цьому повинна ШІ-платформа watsonx.

Кількість клієнтів Apptio перевалила за 1500, серед них Bank of America Corp. і страховик Allstate Corp. Також компанія активно співпрацює з хмарними сервісами: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Salesforce.