Компания IBM объявила о расширении путем покупки Apptio Inc. Гигант выкупил разработчиков облачных сервисов у фонда прямых инвестиций Vista Equity Partners.
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Сумма сделки – 4,6 миллиарда долларов. Ее планируют завершить во второй половине текущего года, деньги на нее есть в распоряжении IBM.
На чем специализируется Apptio
Компания Apptio создана в 2007 году. Она занимается разработкой инструментов, которые помогают бизнесу оптимизировать ИТ-бюджеты, а также полезны в планировании и финансовом анализе.
На открытый рынок Apptio вышла в 2016 году. Уже через три года она стала собственностью фонда Vista Equity Partners.
По мнению боссов ИВМ, опыт Apptio и программное обеспечение компании позволят бизнесу по всему миру управлять затратами на IT и оптимизировать их. Также известно, что помочь в этом должна ИИ-платформа watsonx.
Число клиентов Apptio перевалило за 1500, среди них Bank of America Corp. и страховщик Allstate Corp. Компания активно сотрудничает с облачными сервисами: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Salesforce.