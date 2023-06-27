Компанія IBM оголосила про розширення шляхом купівлі Apptio Inc.. Гігант викупив розробників хмарних сервісів у фонду прямих інвестицій Vista Equity Partners.
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Сума угоди – 4,6 мільярда доларів. Її планують завершити у другій половині поточного року, гроші на неї є в розпорядженні IBM.
На чому спеціалізується Apptio
Компанія Apptio створена у 2007 році. Вона займається розробкою інструментів, які допомагають бізнесу оптимізувати ІТ-бюджети, а також є корисними у плануванні та фінансовому аналізі.
На відкритий ринок Apptio вийшла у 2016 році. Вже через 3 роки вона стала власністю фонду Vista Equity Partners.
На думку босів ІВМ, досвід Apptio та програмне забезпечення компанії дозволять бізнесу в усьому світі керувати витратами на IT та оптимізувати їх. Також відомо, що допомогти у цьому повинна ШІ-платформа watsonx.
Кількість клієнтів Apptio перевалила за 1500, серед них Bank of America Corp. і страховик Allstate Corp. Також компанія активно співпрацює з хмарними сервісами: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Salesforce.