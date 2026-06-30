Чи піде Смілянський з Укрпошти: керівник несподівано відзвітував за 10 років роботи

30 червня спливає п'ятиденний термін, протягом якого Укрпошта має ухвалити рішення про відсторонення від посади Ігоря Смілянського. На тлі цієї ситуації керівник компанії оприлюднив підсумки десятирічної роботи на посаді.

Чому Смілянський прозвітував про роботу

Гендиректор Укрпошти перелічив ключові результати розвитку поштового оператора, написав Ігор Смілянський.

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За його словами, коли він очолив компанію у 2016 році, Укрпошті прогнозували банкрутство вже за кілька місяців. Втім, за цей час підприємству вдалося стабілізувати роботу, перейти до прибуткової діяльності та розпочати масштабне оновлення.

За десять років роботи в Укрпошті щодо мене чи компанії не було жодного доведеного факту корупції,

– наголосив Смілянський.

Серед фінансових здобутків він назвав наступне:

Дохід компанії зріс з 4,6 мільярдів гривень у 2016 році до 13,1 мільярдів гривень у 2025 році.

Середня зарплата персоналу зросла з 2 200 гривень у 2016 році до 17 335 гривень.

Майже всі працівники перейшли на повну ставку, тоді як раніше тисячі людей працювали на 0,1 – 0,3 ставки.

Смілянський також зазначив, що за роки його керівництва компанія повністю модернізувала технологічну інфраструктуру.

Якщо у 2016 році комп'ютерами були обладнані лише близько 20% відділень, а більшість процесів виконували вручну, то нині технікою оснащені всі відділення, а клієнти можуть цілодобово відстежувати свої відправлення.

Сьогодні дедалі більше відправлень між містами України ми доставляємо вже наступного дня (Д+1). І часто так само працюємо між громадами. При цьому нам вдалося зберегти доступні тарифи,

– зазначив він.

Загалом публікація підсумків роботи з'явилася саме в день, коли завершується визначений законом строк для реакції уряду на рішення НБУ щодо професійної придатності керівника Укрпошти. Наразі офіційних рішень Кабінету міністрів із цього приводу не оприлюднено.

Отже, ситуація навколо Ігоря Смілянського залишається невизначеною, однак сам керівник Укрпошти робить акцент на результатах десятирічної роботи компанії та її трансформації.

До слова, 23 червня стало відомо, що НБУ зобов’язав Укрпошту відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора. Таке рішення ухвалили, посилаючись на вимоги щодо професійної придатності.

Після аналізу документів та проведення співбесіди кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Ігор Смілянський не має достатнього рівня знань законодавства, належного розуміння регуляторних вимог та необхідного досвіду для керівництва компанією, яка надає фінансові платіжні послуги.