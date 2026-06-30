Почему Смилянский отчетался о работе

Генеральный директор Укрпочты перечислил ключевые результаты развития почтового оператора, написал Игорь Смилянский.

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По его словам, когда он возглавил компанию в 2016 году, Укрпочте прогнозировали банкротство уже через несколько месяцев. Впрочем, за это время предприятию удалось стабилизировать работу, перейти к прибыльной деятельности и начать масштабное обновление.

За десять лет работы в Укрпочте в отношении меня или компании не было ни одного доказанного факта коррупции,

– подчеркнул Смилянский.

Среди финансовых достижений он назвал следующее:

Доход компании вырос с 4,6 миллиардов гривен в 2016 году до 13,1 миллиардов гривен в 2025 году.

Средняя зарплата персонала выросла с 2 200 гривен в 2016 году до 17 335 гривен.

Почти все сотрудники перешли на полную ставку, тогда как ранее тысячи людей работали на 0,1–0,3 ставки.

Смилянский также отметил, что за годы его руководства компания полностью модернизировала технологическую инфраструктуру.

Если в 2016 году компьютерами были оснащены лишь около 20 % отделений, а большинство процессов выполнялось вручную, то сейчас техникой оснащены все отделения, а клиенты могут круглосуточно отслеживать свои отправления.

Сегодня все больше отправлений между городами Украины мы доставляем уже на следующий день (Д+1). И часто так же работаем между населенными пунктами. При этом нам удалось сохранить доступные тарифы,

– отметил он.

В целом публикация итогов работы появилась именно в день, когда истекает установленный законом срок для реакции правительства на решение НБУ о профессиональной пригодности руководителя Укрпочты. На данный момент официальных решений Кабинета министров по этому поводу не обнародовано.

Таким образом, ситуация вокруг Игоря Смилянского остается неопределенной, однако сам руководитель Укрпочты делает акцент на результатах десятилетней работы компании и ее трансформации.

К слову, 23 июня стало известно, что НБУ обязал Укрпочту отстранить Игоря Смилянского от должности генерального директора. Такое решение было принято со ссылкой на требования к профессиональной пригодности.

После анализа документов и проведения собеседования квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу, что Игорь Смилянский не обладает достаточным уровнем знаний законодательства, надлежащим пониманием регуляторных требований и необходимым опытом для руководства компанией, предоставляющей финансовые платежные услуги.