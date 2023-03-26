IKEA продала свій останній виробничий майданчик у Росії

Шведський меблевий бренд IKEA закрив продаж свого останнього виробничого майданчика в Росії. Йдеться про меблеві фабрики в Новгородській області.

IKEA фабрику у Росії

Одна фабрика дісталась співвласнику петербурзької компанії Slotex Вадиму Осипову, а дві інших лісопромисловій компанії з Комі "Лузалес".

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Фабриками цікавилися і великі компанії з інших галузей, але деякі з них не стали купувати підприємства через відмову IKEA передавати права на вироблені в Росії меблі.

IKEA йде з російського ринку

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України IKEA заявила, що покидає ринок агресорки.

Також шведська компанія зазначила, що продасть фабрики, закриє офіси та скоротить 15-тисячний штат співробітників у Росії.

Минулого літа мережа знову ненадовго відкрилася для проведення короткого онлайн-розпродажу.

За інформацією російських ЗМІ,– це на чверть менше від запитуваної продавцем суми.Російські ЗМІ, посилаючись на джерела, які знайомі із ситуацією, заявляють, що три свої підприємства у Росії IKEA оцінила майже у 20 мільярдів рублів, що дещо перевищує їхню загальну річну виручку. Комісія з контролю за здійсненням іноземних інвестицій, яка займається продажем у Росії активів іноземних компаній, які йдуть з ринку, погодилася затвердити угоди з дисконтом до 25%.