IKEA продала свій останній виробничий майданчик у Росії
26 березня 2023, 10:04Читать новость на русском
Шведський меблевий бренд IKEA закрив продаж свого останнього виробничого майданчика в Росії. Йдеться про меблеві фабрики в Новгородській області.
IKEA фабрику у Росії
Одна фабрика дісталась співвласнику петербурзької компанії Slotex Вадиму Осипову, а дві інших лісопромисловій компанії з Комі "Лузалес".
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Фабриками цікавилися і великі компанії з інших галузей, але деякі з них не стали купувати підприємства через відмову IKEA передавати права на вироблені в Росії меблі.За інформацією російських ЗМІ, загальна сума всіх угод могла скласти близько 15 мільярдів рублів – це на чверть менше від запитуваної продавцем суми.
IKEA йде з російського ринку
- Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України IKEA заявила, що покидає ринок агресорки.
- Також шведська компанія зазначила, що продасть фабрики, закриє офіси та скоротить 15-тисячний штат співробітників у Росії.
- Минулого літа мережа знову ненадовго відкрилася для проведення короткого онлайн-розпродажу.