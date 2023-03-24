Leroy Merlin хоче вийти з Росії
У компанії Leroy Merlin заявили, що передадуть всі свої операції в Росії місцевому менеджменту. Французька мережа пояснила, що робить це для того, щоб забезпечити збереження робочих місць її співробітників.
Читайте також У Росії майже 900 компаній подали позов на Google
Варто зауважити, що Leroy Merlin – одна з найбільших західних компаній, що продовжує діяльність у Росії, попри повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія. Її російський персонал налічує 45 тисяч працівників.