Leroy Merlin хоче вийти з Росії

У компанії Leroy Merlin заявили, що передадуть всі свої операції в Росії місцевому менеджменту. Французька мережа пояснила, що робить це для того, щоб забезпечити збереження робочих місць її співробітників.

Читайте також У Росії майже 900 компаній подали позов на Google

Варто зауважити, що Leroy Merlin – одна з найбільших західних компаній, що продовжує діяльність у Росії, попри повномасштабну війну в Україні, яку розв'язала Росія. Її російський персонал налічує 45 тисяч працівників.

Що відомо про Leroy Merlin Leroy Merlin належить холдинговій компанії Association Familiale Mulliez, яка також володіє французькою мережею спортивних магазинів Decathlon та мережею гіпермаркетів "Ашан", які також продовжують працювати в Росії.

Нагадаємо! Вчора, 23 березня, стало відомо, що НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Оскільки ті відмовляються виходити з російського ринку та відкривають філіали у так званих псевдореспуліках.