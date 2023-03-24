Leroy Merlin хочет выйти из России
В компании Leroy Merlin заявили, что передадут все свои операции в России местному менеджменту. Французская сеть объяснила, что делает это для того, чтобы обеспечить сохранность рабочих мест ее сотрудников.
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Стоит заметить, что Leroy Merlin – одна из крупнейших западных компаний, продолжающих деятельность в России, несмотря на полномасштабную войну в Украине, которую развязала Россия. Ее российский персонал насчитывает 45 тысяч человек.