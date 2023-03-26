IKEA фабрику в России

Одна фабрика досталась совладельцу петербургской компании Slotex Вадиму Осипову, а две других лесопромышленной компании из Коми "Лузалес".

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Фабриками интересовались и крупные компании из других отраслей, но некоторые из них не стали покупать предприятия из-за отказа IKEA передавать права на производимую в России мебель.

По информации российских СМИ, общая сумма всех сделок могла составить около 15 миллиардов рублей – это на четверть меньше запрашиваемой продавцом суммы.

IKEA уходит с российского рынка

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины IKEA заявила, что покидает рынок агрессорки.

Также шведская компания отметила, что продаст фабрики, закроет офисы и сократит 15-тысячный сотрудников в России.

Прошлым летом сеть снова ненадолго открылась для проведения короткой онлайн-распродажи.

Обратите внимание! Российские СМИ, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, заявляют, что три своих предприятия в России IKEA оценила почти в 20 миллиардов рублей, что несколько превышает их общую годовую выручку. Комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, занимающаяся продажей в России активов иностранных компаний, идущих с рынка, согласилась утвердить соглашения с дисконтом до 25%.