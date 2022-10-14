IKEA звільнила близько 10 тисяч російських співробітників

Міжнародні компанії продовжують масово виходити з російського ринку. Разом з ліквідацією представництв, безробітними стають десятки тисяч росіян, які раніше працювали на них.

Так, шведський ритейлер IKEA після закриття чотирьох фабрик та всіх своїх магазинів у Росії звільнив близько 10 тисяч російських співробітників. Загалом на компанію у країні-агресорці працювало 12 тисяч людей.

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Масове звільнення російських співробітників в IKEA

Про багатотисячне звільнення росіян заявив виконавчий директор керуючої IKEA компанії INGKA Group Єспер Бродін у коментарі французькому виданню AFP. Попри остаточний вихід з російського ринку, меблевий гігант водночас відзвітував про глобальне зростання продажів на 6%.

IKEA повідомила про 6% зростання продажів протягом року при тому, що називала (2022 рік – ред. 24 канал) складним через інфляцію та зупинку продажів у Росії. IKEA припинила роздрібну торгівлю у Росії у березні і вже "попрощалася" з близько 10 тисячами з 12 тисяч своїх співробітників у Росії,

– пише AFP.

Нагадаємо, що 15 червня IKEA заявила про закриття всіх своїх чотирьох фабрик у Росії з пропозицією співробітникам звільнитися за згодою сторін, зберігши зарплату до кінця серпня. У серпні ритейлер завершив онлайн-розпродаж товарів і закрив всі свої магазини у країні-агресорці. Доставка залишків товарів припинилась у вересні цього року.

Водночас, Кремль відчайдушно намагався втримати шведську компанію на ринку Росії – Мінпромторг країни-агресорки навіть планував зустріч з керівництвом ритейлера на початку вересня, аби переконати меблевого гіганта залишитися, – очевидно, безрезультатно.

Додамо, що ще наприкінці березня у Росії хотіли "імпортозамістити" IKEA. Санкт-Петербурзька "Люксорта-Сервіс" мала намір зареєструвати "аналог" шведської компанії під назвою "ИДЕЯ", вже традиційно вкравши логотип оригінального бренду.