Підтримає усіх: Ілон Маск пожертвує кошти як Ізраїлю, так і Газі

Ілон Маск заявив, що підтримувати потрібно усіх людей, незалежно від раси та релігії. Тому він спрямує частину прибутку обом сторонам конфлікту. Про це він повідомив у соцмережі Х.

У своїй соцмережі Х, Ілон Маск повідомив, що частину прибутку компанії Х пожертвує лікарням Ізраїлю та Гази.

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Корпорація Х пожертвує всі прибутки від реклами та підписок, повʼязаних із війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному Хресту/Півмісяцю в Газі,

– написав Маск.

Позиція Маска

Мільярдер ствердує, що необхідно піклуватися про невинних незалежно від раси, віросповідання, релігії чи чогось іншого.Саме тому він вважає необхідним передати пожертви через Червоний Хрест / Півмісяць. Разом з цим, він уточнив, що компанія Х буде відстежувати як саме витрачаються кошти.

Яка ситуація у платформи Х