В своей соцсети Х Илон Маск сообщил, что часть прибыли компании Х пожертвует больницам Израиля и Газы.
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Корпорация Х пожертвует все доходы от рекламы и подписок, связанных с войной в Газе, больницам в Израиле и Красном Кресте/Полумесяце в Газе,
– написал Маск.
Позиция Маска
Миллиардер утверждает, что необходимо заботиться о невинных независимо от расы, вероисповедания, религии или чего-то другого. Именно поэтому он считает необходимым передать пожертвования через Красный Крест/Полумесяц. При этом он уточнил, что компания Х будет отслеживать как именно тратятся средства.
Какая ситуация у платформы Х
- Ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global прекратят покупать рекламу на платформе X после того скандалов, связанных с антисемитизмом.
- Компания Х подала в суд на Media Matters из-за манипулирования и нанесения ущерба платформе.
- Доходы платформы от рекламы в США ежемесячно снижаются по меньшей мере на 55% в годовом исчислении с момента поглощения ее Маском.