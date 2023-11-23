У своїй соцмережі Х, Ілон Маск повідомив, що частину прибутку компанії Х пожертвує лікарням Ізраїлю та Гази.
Читайте також: Суд між Х та Media Matters: в чому причина конфлікту
Корпорація Х пожертвує всі прибутки від реклами та підписок, повʼязаних із війною в Газі, лікарням в Ізраїлі та Червоному Хресту/Півмісяцю в Газі,
– написав Маск.
Позиція Маска
Мільярдер ствердує, що необхідно піклуватися про невинних незалежно від раси, віросповідання, релігії чи чогось іншого.Саме тому він вважає необхідним передати пожертви через Червоний Хрест / Півмісяць. Разом з цим, він уточнив, що компанія Х буде відстежувати як саме витрачаються кошти.
Яка ситуація у платформи Х
- Низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global припинять купувати рекламу на платформі X після того скандалів повʼязаних з антисемітизмом.
- Компанія Х подала до суду на Media Matters через маніпулювання та нанесення шкоді платформі.
- Доходи платформи від реклами в США щомісяця знижуються щонайменше на 55% у річному обчисленні з моменту поглинання її Маском.