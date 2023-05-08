Не Ілон Маск: імена справжніх засновників Tesla

Сьогодні компанія Tesla відома у всьому світі. Також найчастіше вважають, що засновником виробника електромобілів є мільярдер й бізнесмен Ілон Маск. Проте це не так.

Справжніми засновниками компанії Tesla є два інженери та підприємці з США: Мартін Еберхард та Марк Тарпеннінг. Вони створили виробника електрокарів у 2003 році.

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Як до компанії приєднався Ілон Маск

Еберхард та Тарпеннінг шукали інвестиції для розвитку проєкту. Саме так на арені з'явився відомий мільярдер та бізнесмен Ілон Маск. Після завершення першого раунду інвестицій Маск отримав посаду очільника ради директорів компанії. Це сталося у 2004 році. Бізнесмен вклав у проєкт 6,35 мільйона доларів. Загалом за той раунд вони залучили 6,5 мільйона доларів США.

Цікаво! Перш ніж почати створювати електромобілі Еберхард та Тарпеннінг розробили один із перших приладів для електронних книг. Йдеться про Rocket e-Reader.

До липня 2006 року компанія Tesla працювала у прихованому режимі. Це тривало до випуску моделі автомобіля Родстер. З 2008 року Ілон Маск став генеральним директор виробника електромобілів. Того ж року вище згадану модель авто почали випускати в обмеженій кількості.

Еберхард та Тарпеннінг покинули компанії до запуску автомобілів Model S, які ознаменували початок нової епохи. Мартін Еберхард у 2009 році навіть публічно критикував Маска. Зокрема, він заявив, що мільярдер неправильно управляє компанією.

Розвивати свій бізнес легше, якщо під рукою є власне авто, яке виручить у будь-яких ситуаціях. Так, новітня версія бестселера Škoda Octavia пропонує багажне відділення на 600 літрів, тому перевезення габаритних речей – більше не проблема. А просторий салон авто дає змогу з комфортом подорожувати на великі відстані. Тож зі Skoda ви завжди на ходу!

Актуальні дані про позиції Tesla на ринку, за даними Yahoo!Finance:

Ціна акцій компанії коливається на рівні 171,33 долара за штуку;

за штуку; Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить 543,15 мільярда доларів.

Компанія Tesla також входить до першої десятки найдорожчих публічних компаній у світі за рівнем капіталізації на ринку. Виробник електромобілів займає 9 сходинку. До першої трійки наразі входять Apple, Microsoft, Saudi Aramco, згідно з Global Ranking.