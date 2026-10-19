Ілон Маск пообіцяв роздати акції SpaceX кожній дитині у США: скільки це коштуватиме

Ілон Маск заявив, що наступного року планує передати по одній акції SpaceX кожній дитині у Сполучених Штатах. Якщо задум буде реалізовано в такому масштабі, йтиметься про десятки мільйонів потенційних отримувачів і мільярди доларів у вигляді акцій.

Хто може отримати акції SpaceX

Акції SpaceX можуть отримати близько 72 мільйонів дітей у США. Про свій намір Ілон Маск повідомив на своїй сторінці в X.

Наступного року я передам одну зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці,

– написав він.

Водночас Маск поки не пояснив, як саме планує передавати акції, за якими правилами визначатимуть отримувачів і хто матиме право на такий подарунок.

Скільки може коштувати ініціатива Маска

За приблизними підрахунками, у США налічується близько 72 мільйонів дітей. Якщо кожна з них отримає по одній акції SpaceX, загальна вартість переданих цінних паперів за поточною оцінкою становитиме близько 10,5 мільярда доларів, пише Business Insider.

Однак це попередній розрахунок, а не підтверджена вартість майбутньої роздачі. Остаточна сума залежатиме від оцінки акцій на момент передачі та умов, за якими відбуватиметься ініціатива.

Як це пов'язано з ініціативою Трампа

Обіцянка Маска перегукується з програмою "Рахунки Трампа", яку просуває адміністрація президента США:

Вона передбачає інвестиційні рахунки для дітей, які відповідають установленим вимогам, а також початковий федеральний внесок у розмірі 1 000 доларів для дітей, народжених у період із 2025-го до 2028 року.

Поки що невідомо, чи буде ініціатива Маска пов'язана з цими рахунками, чи для передачі акцій SpaceX створять окремий механізм.

До слова, на початку жовтня Ілон Маск знову став трильйонером. За даними Forbes, лише за один торговий день його капітал збільшився на 30,6 мільярда доларів, зокрема завдяки зростанню вартості акцій SpaceX і Tesla.

На акції Tesla вплинули кращі за очікування результати поставок автомобілів за третій квартал. Водночас оцінку SpaceX підтримали позитивні оцінки аналітиків Morgan Stanley та новини про успішний вихід Starship на орбіту.

Для порівняння, статки Джеффа Безоса, який посідає друге місце серед найбагатших людей світу, оцінювали приблизно у 371,5 мільярда доларів.



