Чому акції SpaceX впали після звіту

Акції SpaceX знизилися приблизно на 7% під час позабіржових торгів після того, як компанія оприлюднила свій перший квартальний звіт як публічна компанія, повідомляє Bloomberg. Хоча фінансові показники перевершили прогнози аналітиків, ринок негативно відреагував на суттєве зростання капітальних витрат.

У другому кварталі SpaceX збільшила інвестиції до 18,4 мільярда доларів, значну частину яких спрямували на розвиток напрямку штучного інтелекту. Засновник компанії Ілон Маск заявив, що темпи розвитку ШІ найближчим часом значно прискоряться.

Водночас фінансові результати компанії виявилися сильнішими за очікування. Виручка сягнула 7,8 мільярда доларів, тоді як аналітики Bloomberg прогнозували 6,81 мільярда доларів. Збиток на акцію також був меншим за прогнози — 9 центів проти очікуваних 24 центів.

Однак інвестори більше зосередилися на високих витратах та невизначеності щодо майбутньої прибутковості масштабних проєктів компанії.

Які перспективи бачить Маск

Додатковий тиск на котирування створює й майбутнє розблокування великого пакета акцій. Уже цього тижня понад 100 мільярдів доларів у цінних паперах стануть доступними для продажу, що потенційно може збільшити пропозицію на ринку та посилити волатильність.

Попри це Ілон Маск залишається оптимістом. Він заявив, що до кінця року SpaceX може досягти річного темпу виручки у 100 мільярдів доларів. Крім того, компанія планує активно розвивати супутниковий інтернет Starlink, конкурувати з найбільшими американськими мобільними операторами та збільшити частоту запусків ракети Starship.

Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл також повідомила про намір компанії розширювати телекомунікаційний бізнес, поєднуючи супутникову мережу із наземною інфраструктурою. Водночас аналітики зазначають, що реалізація амбітних планів вимагатиме значних інвестицій і може зайняти роки, тому ринок поки що оцінює перспективи компанії досить обережно.

До речі, Apple зробила новий крок у судовому протистоянні з OpenAI, звернувшись до суду із вимогою про термінову заборону на використання конфіденційної інформації. Компанія стверджує, що її колишні працівники могли передати комерційні секрети для розробки нових AI-пристроїв.