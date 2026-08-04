Чого Apple вимагає від суду

Apple звернулася до федерального суду США з проханням видати попередню судову заборону, повідомляє Reuters. Вона не дозволить OpenAI та двом колишнім співробітникам компанії отримувати доступ, використовувати або розголошувати інформацію, яку виробник iPhone вважає своїми комерційними таємницями.

Крім цього, Apple подала окреме клопотання про прискорений розгляд справи та збір доказів. Компанія просить суд зобов'язати колишніх працівників Чан Лю та Тан Єу Тана, які нині працюють в OpenAI, надати свідчення. Також Apple хоче допитати ще двох співробітників OpenAI та представників компанії io Products, що є комерційним підрозділом OpenAI і також фігурує у позові.

У судових документах Apple заявляє, що без негайного втручання суду компанія може зазнати непоправної шкоди через можливе використання її конфіденційних технологічних розробок.

Водночас OpenAI відкинула звинувачення. У компанії заявили, що позов ґрунтується на неправдивій інформації, а сама OpenAI не має і не прагне отримати жодних комерційних секретів Apple.

Чому ця справа важлива для технологічного ринку

Позов Apple став черговим етапом загострення конкуренції між двома технологічними гігантами. Виробник iPhone вважає, що його колишні співробітники могли використати набуті в Apple знання для розвитку напрямку споживчих AI-пристроїв в OpenAI.

Аналітики припускають, що OpenAI працює над власним пристроєм зі штучним інтелектом, який у перспективі може стати альтернативою традиційним смартфонам або змінити спосіб взаємодії користувачів із цифровими сервісами.

Саме тому справа виходить далеко за межі звичайного спору про комерційну таємницю. Вона може визначити правила конкуренції на майбутньому ринку AI-пристроїв, який дедалі більше привертає увагу найбільших технологічних компаній світу.

Якщо суд стане на бік Apple, це може суттєво вплинути на розробку нових продуктів OpenAI та створити важливий прецедент щодо захисту комерційних секретів у сфері штучного інтелекту.