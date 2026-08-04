Почему Apple требует от суда

Apple обратилась в федеральный суд США с просьбой вынести предварительный судебный запрет, сообщает Reuters. Он не позволит OpenAI и двум бывшим сотрудникам компании получать доступ, использовать или разглашать информацию, которую производитель iPhone считает своими коммерческими тайнами.

Кроме того, Apple подала отдельное ходатайство об ускоренном рассмотрении дела и сборе доказательств. Компания просит суд обязать бывших сотрудников Чан Лю и Тан Еу Тана, которые в настоящее время работают в OpenAI, дать показания. Также Apple хочет допросить еще двух сотрудников OpenAI и представителей компании io Products, которая является коммерческим подразделением OpenAI и также фигурирует в иске.

В судебных документах Apple заявляет, что без немедленного вмешательства суда компания может понести непоправимый ущерб из-за возможного использования ее конфиденциальных технологических разработок.

В то же время OpenAI отвергла обвинения. В компании заявили, что иск основан на ложной информации, а сама OpenAI не обладает и не стремится получить какие-либо коммерческие секреты Apple.

Почему это дело важно для технологического рынка

Иск Apple стал очередным этапом обострения конкуренции между двумя технологическими гигантами. Производитель iPhone считает, что его бывшие сотрудники могли использовать знания, полученные в Apple, для развития направления потребительских AI-устройств в OpenAI.

Аналитики предполагают, что OpenAI работает над собственным устройством с искусственным интеллектом, которое в перспективе может стать альтернативой традиционным смартфонам или изменить способ взаимодействия пользователей с цифровыми сервисами.

Именно поэтому дело выходит далеко за рамки обычного спора о коммерческой тайне. Оно может определить правила конкуренции на будущем рынке AI-устройств, который все больше привлекает внимание крупнейших технологических компаний мира.

Если суд примет сторону Apple, это может существенно повлиять на разработку новых продуктов OpenAI и создать важный прецедент в области защиты коммерческих секретов в сфере искусственного интеллекта.