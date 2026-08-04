Почему Apple требует от суда
Apple обратилась в федеральный суд США с просьбой вынести предварительный судебный запрет, сообщает Reuters. Он не позволит OpenAI и двум бывшим сотрудникам компании получать доступ, использовать или разглашать информацию, которую производитель iPhone считает своими коммерческими тайнами.
Кроме того, Apple подала отдельное ходатайство об ускоренном рассмотрении дела и сборе доказательств. Компания просит суд обязать бывших сотрудников Чан Лю и Тан Еу Тана, которые в настоящее время работают в OpenAI, дать показания. Также Apple хочет допросить еще двух сотрудников OpenAI и представителей компании io Products, которая является коммерческим подразделением OpenAI и также фигурирует в иске.
В судебных документах Apple заявляет, что без немедленного вмешательства суда компания может понести непоправимый ущерб из-за возможного использования ее конфиденциальных технологических разработок.
В то же время OpenAI отвергла обвинения. В компании заявили, что иск основан на ложной информации, а сама OpenAI не обладает и не стремится получить какие-либо коммерческие секреты Apple.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Почему это дело важно для технологического рынка
Иск Apple стал очередным этапом обострения конкуренции между двумя технологическими гигантами. Производитель iPhone считает, что его бывшие сотрудники могли использовать знания, полученные в Apple, для развития направления потребительских AI-устройств в OpenAI.
Аналитики предполагают, что OpenAI работает над собственным устройством с искусственным интеллектом, которое в перспективе может стать альтернативой традиционным смартфонам или изменить способ взаимодействия пользователей с цифровыми сервисами.
Именно поэтому дело выходит далеко за рамки обычного спора о коммерческой тайне. Оно может определить правила конкуренции на будущем рынке AI-устройств, который все больше привлекает внимание крупнейших технологических компаний мира.
Если суд примет сторону Apple, это может существенно повлиять на разработку новых продуктов OpenAI и создать важный прецедент в области защиты коммерческих секретов в сфере искусственного интеллекта.