Кто может получить акции SpaceX

Акции SpaceX могут получить около 72 миллионов детей в США. О своем намерении Илон Маск сообщил на своей странице в X.

В следующем году я передам по одной акции SpaceX каждому ребенку в Америке,

– написал он.

В то же время Маск пока не объяснил, как именно планирует передавать акции, по каким правилам будут определяться получатели и кто будет иметь право на такой подарок.

Сколько может стоить инициатива Маска

По приблизительным подсчетам, в США насчитывается около 72 миллионов детей. Если каждый из них получит по одной акции SpaceX, общая стоимость передаваемых ценных бумаг по текущей оценке составит около 10,5 миллиарда долларов, пишет Business Insider.

Однако это предварительный расчет, а не подтвержденная стоимость будущей раздачи. Окончательная сумма будет зависеть от оценки акций на момент передачи и условий, на которых будет осуществляться инициатива.

Как это связано с инициативой Трампа

Обещание Маска перекликается с программой "Счета Трампа", которую продвигает администрация президента США:

Она предусматривает инвестиционные счета для детей, соответствующих установленным требованиям, а также первоначальный федеральный взнос в размере 1 000 долларов для детей, рожденных в период с 2025 по 2028 год.

Пока неизвестно, будет ли инициатива Маска связана с этими счетами или для передачи акций SpaceX создадут отдельный механизм.

К слову, с начала октября Илон Маск вновь стал триллионером. По данным Forbes, всего за один торговый день его капитал увеличился на 30,6 миллиарда долларов, в частности благодаря росту стоимости акций SpaceX и Tesla.

На акции Tesla повлияли превзошедшие ожидания результаты поставок автомобилей за третий квартал. В то же время оценку SpaceX поддержали положительные оценки аналитиков Morgan Stanley и новости об успешном выходе Starship на орбиту.

Для сравнения: состояние Джеффа Безоса, занимающего второе место среди самых богатых людей мира, оценивалось примерно в 371,5 миллиарда долларов.