Ілон Маск покидає пост очільника Twitter: хто його замінить

На соціальну мережу Twitter чекають чергові зміни. Про це повідомив безпосередньо генеральний директор компанії та мільярдер Ілон Маск.

Ілон Маск більше не буде очолювати Twitter

Згідно з новим дописом у соціальній мережі, Маск уже обрав людину на посаду генерального директора американської компанії. Мільярдер покине пост очільника компанії орієнтовно через 6 тижнів.

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Проте справами соціальної мережі бізнесмен продовжить займатися. Він обійме посади виконавчого голови та технічного директора. Також судячи зі слів Маска його на посаді замінить жінка.

Ілон Маск також очолює виробника з електрокарів Tesla та космічну компанію SpaceX. Нагадаємо, що наприкінці квітня, зокрема, через невдалий запуск нової ракети капітал Маска серйозно зменшився. Його статки обвалилися на 12,6 мільярда доларів.

Станом на 12 травня 2023 року видання Bloomberg оцінює капітал Ілона Маска у 168 мільярдів доларів. Він посідає другу сходинку у рейтингу найзаможніших людей світу. Його випередив французький бізнесмен Бернар Арно.