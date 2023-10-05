Топменеджери Twitter відсудили в компанії Маска понад мільйон доларів: за що був позов

Мільярдер Ілон Маск зазнав чергової поразки у суді. Цього разу суд у його компанії Х виграли колишні працівники.

Позов колишніх працівників

Група колишніх топменеджерів Х (колись відома як Twitter) здобула перемогу над корпорацією у Канцелярському суді Делавера. Команду позивачів очолили колишній СЕО компанії Параг Агравал та провідний юрист Відая Гадде.

До теми Ілона Маска звинувачують у маніпуляціях: до чого тут Україна та Зеленський

Суд постановив, що корпорація Х повинна сплатити позивачам 1,1 мільйона доларів, які заборгувала за судові витрати, коли працівники ще працювали у компанії.

Загалом події розвивалися наступним чином:

Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів та звільнив топкерівників компанії;

саме тоді Twitter перебував під розслідуванням Конгресу щодо впливу соціальних медіа на вибори в США;

компанія вирішила заплатити 600 тисяч доларів боргів колишнім працівникам, але утримати 1,1 мільйона доларів на юристів та інші судові витрати, які стосувалися розслідування Конгресу;

юристи та топменеджери пішли до суду та виграли в Х необхідну компенсацію.

Позиція Х

На думку юриста Х Майкла Бланшара, юристи Гадде суттєво завищили цінник за свої послуги. Зокрема, йдеться не про судовий процес у кілька років, а "один день свідчень". Боси корпорації також сподівалися, що суд дозволить не платити зазначених коштів.

Втім, позивачам вдалося перемогти, тому Х варто розширити відомість витрат ще на один пункт.

Сума, про яку йдеться, можливо, й висока, але назвати її нерозумною неможливо,

– сказала суддя МакКормік.

Нагадаємо, раніше українська компанія "Старлінк" виграла суд у компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску.