Ілон Маск знову трильйонер: його статки різко зросли усього за кілька днів

Ілон Маск знову перетнув позначку в 1 трильйон доларів статків після зростання акцій SpaceX і Tesla. Технологічний мільярдер повернув собі статус трильйонера лише через кілька місяців після того, як уперше досяг цієї позначки.

Як Маск знову став найбагатшою людиною

У понеділок статки Ілона Маска становили близько 1 трильйона доларів. За один торговий день його капітал зріс на 30,6 мільярда доларів, пише Forbes.

Зростання вартості акцій SpaceX і Tesla дозволило Маску не лише повернути статус трильйонера, а й закріпити позицію найбагатшої людини у світі. Для порівняння:

статки Ілона Маска – близько 1 трильйона доларів;

Джефф Безос, який посідає друге місце, має близько 371,5 мільярда доларів.

Чому зросли акції SpaceX і Tesla

До позначки в 1 трильйон статки Маска наближалися протягом останніх днів. Одним із факторів стало зростання акцій Tesla після публікації кращих за очікування показників поставок за третій квартал.

Лише у п'ятницю капітал Маска збільшився приблизно на 61 мільярд доларів на тлі зростання акцій SpaceX і Tesla. На динаміку SpaceX також вплинули кілька подій:

Аналітики Morgan Stanley заявили, що акції компанії можуть бути недооцінені; Starship минулого тижня вперше успішно вийшов на орбіту; Маск повідомив про можливе перейменування SpaceXAI на SpaceXSI. Його колишня дівчина Шивон Зіліс повідомила в соціальних мережах про те, що її "відпустили" з їхніх стосунків.

Остання ідея пов'язана із заявою президента США Дональда Трампа про те, що штучний інтелект варто називати "суперінтелектом".

Маск уже втрачав статус трильйонера

Вперше Ілон Маск став трильйонером у червні після початку торгів акціями SpaceX на Nasdaq. Однак цей статус протримався недовго.

Через кілька днів акції SpaceX і Tesla подешевшали, внаслідок чого Ілон Маск втратив статус, а його статки знову опустилися нижче позначки в 1 трильйон доларів.

Тепер завдяки новому зростанню акцій бізнесмена він знову повернув собі цей статус.



