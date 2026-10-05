SpaceXAI перетворюється на SpaceXSI

Компанія SpaceX змінить назву свого підрозділу штучного інтелекту з SpaceXAI на SpaceXSI. Мільярдер підтвердив цю інформацію в соціальній мережі X у відповідь на запитання одного з користувачів. Цікаво, що попереднє перейменування структура пережила зовсім нещодавно, коли в липні команда xAI офіційно приєдналася до SpaceX. Головною причиною нового ребрендингу стало бажання Маска підтримати свіжу риторику Білого дому, пише Reuters.

Нагадаємо, наприкінці вересня під час виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй Дональд Трамп запропонував відмовитися від звичного словосполучення "artificial intelligence". На думку американського лідера, слово "штучний" створює хибне враження, ніби йдеться про щось несправжнє чи несправжній розум. Відтепер в офіційних документах Сполучених Штатів Америки використовуватимуть термін "super intelligence", тобто суперінтелект.

Надалі називатимемо його суперінтелектом, змінюємо назву. Використання слова "штучний" створює враження, що інтелект несправжній. Це не так, насправді він дивовижний,

– заявив президент США Дональд Трамп.

Державні Сили Суперінтелекту

Ініціатива глави держави не обмежилася лише зміною термінів у документах. Днями у США оголосили про створення нової урядової структури під назвою "Сили Суперінтелекту". Цей орган відповідатиме за координацію дій усіх федеральних відомств у галузі новітніх технологій.

Керівником новоствореної структури призначили Джея Клейтона, якого вже встигли прозвати "ШІ-царем". До складу керівної ради також увійшли голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, заступник міністра оборони з питань досліджень та інженерії Еміль Майкл і директор Управління кадрової політики Скотт Купор.

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Попри відсутність чіткого графіка оновлення акаунтів, представники SpaceX поки утримуються від розширених коментарів. Втім, рішення Маска чітко демонструє його прагнення рухатися в єдиному руслі з новими технологічними орієнтирами Вашингтона.