SpaceXAI становится SpaceXSI

Компания SpaceX изменит название своего подразделения искусственного интеллекта с SpaceXAI на SpaceXSI. Миллиардер подтвердил эту информацию в социальной сети X в ответ на вопрос одного из пользователей. Интересно, что предыдущее переименование структура пережила совсем недавно, когда в июле команда xAI официально присоединилась к SpaceX. Главной причиной нового ребрендинга стало желание Маска поддержать свежую риторику Белого дома, пишет Reuters.

Напомним, в конце сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Дональд Трамп предложил отказаться от привычного словосочетания "artificial intelligence". По мнению американского лидера, слово "искусственный" создает ложное впечатление, будто речь идет о чем-то ненастоящем или о ненастоящем уме. Отныне в официальных документах Соединенных Штатов Америки будет использоваться термин "super intelligence", то есть суперинтеллект.

В дальнейшем будем называть его суперинтеллектом, меняем название. Использование слова "искусственный" создает впечатление, что интеллект ненастоящий. Это не так, на самом деле он удивительный,

– заявил президент США Дональд Трамп.

Государственные силы суперинтеллекта

Инициатива главы государства не ограничилась лишь изменением терминов в документах. На днях в США объявили о создании новой правительственной структуры под названием "Силы Суперинтеллекта". Этот орган будет отвечать за координацию действий всех федеральных ведомств в сфере новейших технологий.

Руководителем вновь созданной структуры назначен Джей Клейтон, которого уже успели прозвать "ИИ-царем". В состав руководящей Рады также вошли председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра обороны по вопросам исследований и инженерии Эмиль Майкл и директор Управления кадровой политики Скотт Купор.

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Несмотря на отсутствие четкого графика обновления аккаунтов, представители SpaceX пока воздерживаются от подробных комментариев. Впрочем, решение Маска ясно демонстрирует его стремление двигаться в одном русле с новыми технологическими ориентирами Вашингтона.