Ілон Маск втратив понад 100 мільярдів доларів за рік: чи досі він найбагатший у світі

Статики мільярдера Ілона Маска скоротились на більш як 100 мільярдів доларів за 11,5 місяців. Однак він все ще залишається найбагатшим мільярдером у світі.

Що зі статками Маска

Статки Маска суттєво скоротились за практично рік. Разом з тим він на 60 мільярдів доларі багатший за главу LVMH Бернара Арно, який посідає другий рядок у рейтингу Forbes. Статки Бернарда Арно оцінюються з у 148,1 мільярда доларів.

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Чому Маск збіднішав за рік

Статки Ілона Маска скоротились за рік з огляду на декілька причин, зокрема, зниження акцій Tesla та фінансовий звіт компанії за останній квартал з неоднозначними показниками та купівля соціальної мережі Twitter.

У жовтні статки Ілона Маска скоротилися на 28 мільярдів доларів.

Вони нині оцінюються у 209,4 мільярда доларів.