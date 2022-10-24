Ілон Маск втратив понад 100 мільярдів доларів за рік: чи досі він найбагатший у світі
Джерело:Forbes
Статики мільярдера Ілона Маска скоротились на більш як 100 мільярдів доларів за 11,5 місяців. Однак він все ще залишається найбагатшим мільярдером у світі.
Що зі статками Маска
Статки Маска суттєво скоротились за практично рік. Разом з тим він на 60 мільярдів доларі багатший за главу LVMH Бернара Арно, який посідає другий рядок у рейтингу Forbes. Статки Бернарда Арно оцінюються з у 148,1 мільярда доларів.
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Чому Маск збіднішав за рік
Статки Ілона Маска скоротились за рік з огляду на декілька причин, зокрема, зниження акцій Tesla та фінансовий звіт компанії за останній квартал з неоднозначними показниками та купівля соціальної мережі Twitter.
- У жовтні статки Ілона Маска скоротилися на 28 мільярдів доларів.
- Вони нині оцінюються у 209,4 мільярда доларів.
Доходи Tesla та купівля Twitter
На тому тижні Tesla подала фінансовий звіт за III квартал (липень – вересень), де зазначено про доходи у розмірі 21,45 мільярда доларів. Попри те, що вони у 1,6 раза перевищують торішні доходи, виявилося нижчим за очікувані.
Нагадаємо, що на Волл-стріт прогнозували 22 мільярди доларів. З листопада минулого року статки мільярдера впали на майже 35% після зниження акцій Tesla.
Тако не останню роль у стрімкому зниженні статку Маска зіграла угода з купівлі соціальної мережі Twitter. Для фінансування цієї угоди він продав акції Tesla на 31 мільярд доларів.