Рекордна виручка Tesla
Попри негативні наслідки зміцнення долара, зростання цін на сировину та логістичні витрати, автовиробник Tesla Inc. заробив у липні – вересні 21,45 мільярда доларів проти з 13,76 мільярда доларів за аналогічний період торік, що у 1,6 раза більше
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Разом з тим це суттєво менше за прогноз аналітиків FactSet, які припускала, що виручка за III квартал сягне 21,98 мільярда доларів.
Прибуток Tesla
- Чистий прибуток підскочив зріс до 3,29 мільярда доларів із 1,62 мільярда доларів роком раніше, трохи не дотягнувши до рекордного рівня першого кварталу.
- Прибуток у розрахунку на акцію збільшився до 95 центів з 48 центів.
- Прибуток Tesla без урахування разових факторів склав 1,05 долар на акцію, перевищивши консенсус-прогноз ринку, що становив 1 долар за акцію.
Поставки електромобілів Tesla
Нагадаємо, що у жовтні Tesla повідомила, що виробила понад 365 тисяч електромобілів і поставила клієнтам понад 343 тисячі. Головний фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн заявив, що компанії, ймовірно, не вдасться досягти мети збільшення постачання автомобілів на 50% цього року.
- У 2021 році постачання компанії склали 936 тисяч автомобілів.
- У 2022 році повинна повинні перевищити 1,4 мільйона одиниць, якщо Tesla таки хоче досягти мети й збільшення на 50% постачання електромобілів.
Також голова Tesla Ілон Маск повідомив, що компанія розглядає можливість зворотного викупу акцій, обсяг якого може бути істотним, мовиться про 5 – 10 мільярдів доларів.