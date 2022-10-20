Рекордная выручка Tesla
Несмотря на негативные последствия укрепления доллара, рост цен на сырье и логистические расходы, автопроизводитель Tesla Inc. заработал в июле – сентябре 21,45 миллиарда долларов против 13,76 миллиарда долларов за аналогичный период в прошлом году, что в 1,6 раза больше
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Вместе с тем это существенно меньше прогноза аналитиков FactSet, которые предполагала, что выручка за III квартал достигнет 21,98 миллиарда долларов.
Прибыль Tesla
- Чистая прибыль подскочила выросла до 3,29 миллиарда долларов с 1,62 миллиарда долларов годом ранее, чуть не дотянув до рекордного уровня первого квартала.
- Прибыль в расчете на акцию увеличилась до 95 центов с 48 центов.
- Прибыль Tesla без учета разовых факторов составила 1,05 доллара на акцию, превысив консенсус-прогноз рынка, составлявший 1 доллар за акцию.
Поставки электромобилей Tesla
Напомним, что в октябре Tesla сообщила, что произвела более 365 тысяч электромобилей и поставила клиентам более 343 тысяч. Главный финансовый директор Tesla Зак Киркхорн заявил, что компании, вероятно, не удастся добиться цели увеличения поставок автомобилей на 50% в этом году.
- В 2021 году поставки компании составили 936 тысяч автомобилей.
- В 2022 году должно превысить 1,4 миллиона единиц, если Tesla таки хочет достичь цели и увеличения на 50% поставки электромобилей.
Также глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, объем которого может быть существенным, говорится о 5 – 10 миллиардах долларов.