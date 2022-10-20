Рекордная выручка Tesla

Несмотря на негативные последствия укрепления доллара, рост цен на сырье и логистические расходы, автопроизводитель Tesla Inc. заработал в июле – сентябре 21,45 миллиарда долларов против 13,76 миллиарда долларов за аналогичный период в прошлом году, что в 1,6 раза больше

Обратите внимание Из России в Казахстан сбежали более 50 крупных международных компаний