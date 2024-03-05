Позов на 128 мільйонів доларів: колишні керівники Twitter подали до суду на Ілона Маска

Четверо колишніх топменеджерів Twitter (відомої зараз як X) подали до суду на мільярдера та власника соцмережі Ілона Маска. Позов стосується стягнення невиплаченої вихідної допомоги на суму понад 128 мільйонів доларів.

Позов проти Ілона Маска

У позові колишні працівники Twitter звинувачують Маска у тому, що він змусив їх піти з компанії та "обманом звинуватив їх у неналежній поведінці".

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Зазначається, що при звільненні мільярдер відмовив колишнім керівникам у вихідній допомозі. Також з позову випливає, що кожному з топменеджерів належала річна зарплата та "сотні тисяч опціонів на акції".

У випадку колишні CEO Twitter Парага Агравала йдеться про майже 60 мільйонів доларів. Позов проти Маска подали також фінансовий директор Нед Сігал, директор з юридичних та політичних питань Віджая Гадде та юрисконсульт Шон Еджетт.

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У позові цитується уривок із біографії Ілона Маска, написаної Волтером Айзексоном, у якому автор стверджує, що мільярдер поспішив закрити угоду раніше запланованого, щоб мати змогу звільнити керівників "за причиною", перш ніж вони встигнуть отримати свої опціони на акції, або звільняться самі.

Деякі аналітики прогнозують, що вже у 2024 році Х збанкрутує, а наразі за аналітикою фонду Fidelity, якому належить частка у X Holdings, Twitter вартує менш як 30% від тієї суми, яку за неї заплатив Ілон Маск. Нагадаємо, що Маск придбав соціальну мережу Twitter за 44 мільярди доларів.

За даними Bloomberg статки Ілона Маска обвалилися на 17,6 мільярда, через що він опинився на другій позиції у рейтингу. Тож наразі найбагатшою людиною вважається Безос. До слова, мільярдер не очолював список багатіїв від 2021 року.