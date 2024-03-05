Иск против Илона Маска

В иске бывшие работники Twitter обвиняют Маска в том, что он заставил их уйти из компании и "обманом обвинил их в неподобающем поведении".

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Отмечается, что при увольнении миллиардер отказал бывшим руководителям в выходном пособии. Также из иска следует, что каждому из топ-менеджеров принадлежала годовая зарплата и "сотни тысяч опционов на акции".

В случае бывшие CEO Twitter Парага Агравала речь идет о почти 60 миллионах долларов. Иск против Маска подали также финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджайя Гадде и юрисконсульт Шон Эджетт.

Интересно! В иске цитируется отрывок из биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, в котором автор утверждает, что миллиардер поспешил закрыть сделку раньше запланированного, чтобы иметь возможность уволить руководителей "по причине", прежде чем они успеют получить свои опционы на акции, или уволятся сами.

Х (Twitter) Маска потерял 70% стоимости

Некоторые аналитики прогнозируют, что уже в 2024 году Х обанкротится, а сейчас по аналитике фонда Fidelity, которому принадлежит доля в X Holdings, Twitter стоит менее 30% от той суммы, которую за нее заплатил Илон Маск. Напомним, что Маск приобрел социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg состояние Илона Маска обвалилось на 17,6 миллиардов, из-за чего он оказался на второй позиции в рейтинге. Поэтому сейчас самым богатым человеком считается Безос. К слову, миллиардер не возглавлял список богачей от 2021 года.