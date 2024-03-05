Маск больше не первый, Безос несмотря на потери стал лидером

Как свидетельствует обновленный рейтинг миллиардеров Bloomberg, теперь самым богатым человеком в мире является американский миллиардер Джефф Безос. Основателю Amazon удалось снова вырваться на вершину рейтинга впервые с 2021 года.

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Состояние Безоса снизилось на 500 миллионов долларов и сейчас оценивается в 200 миллиардов. Впрочем, активы Илона Маска обвалились аж на 17,6 миллиарда, из-за чего с состоянием в 198 миллиардов он оказался на второй позиции в рейтинге.

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Основатель группы компаний LVMH Бернар Арно немного отстает от Маска и имеет лишь на 1 миллиард меньше. Именно он замыкает тройку лидеров рейтинга.

В первую десятку рейтинга миллиардеров Марк Цукерберг, Билл Гейтс, Стив Палмер, Уоррен Баффет, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Что касается украинцев, то Ринат Ахметов имеет активы на 6,4 миллиарда долларов и занимает 417 строчку рейтинга. Он является единственным представителем нашей страны в списке 500 самых богатых людей планеты.