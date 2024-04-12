Не хоче імпортувати продукцію: Угорщина планує запровадити нові обмеження проти України
Джерело:https://apnews.com/article/hungary-ukraine-imports-market-duty-agriculture-food-7c90b154e757f65bda447cc1e2d0f3b4
Угорщина хоче запровадити нові обмеження на на імпорт української сільськогосподарської продукції. Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що на це є причини.
Обмеження від Угорщини
Він пояснив, що таким чином влада намагається захистити фермерів від коливань ринку, спричинених дешевшим українським імпортом.
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На його погляд, рішення ЄС дозволити Україні безмитний імпорт призвело до суттєвого надлишку пропозиції та значного зниження цін на європейському сільськогосподарському ринку. Тож він звинуватив Союз у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом.
Надь наголосив, що Угорщина запровадить додаткові заходи "у межах своєї національної компетенції".
Брюссель та Європейська комісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів,
– додав міністр.
Уряд Угорщини підготував план із 5 пунктів для допомоги фермерам. Одним із них є вимога до продавців і логістичних компаній звітувати уряду про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження.
Також під обмеження потраплять продукти переробки з українського зерна.