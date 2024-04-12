Ограничения от Венгрии

Он пояснил, что таким образом власти пытаются защитить фермеров от колебаний рынка, вызванных более дешевым украинским импортом.

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На его взгляд, решение ЕС разрешить Украине беспошлинный импорт привело к существенному избытку предложения и значительному снижению цен на европейском сельскохозяйственном рынке. Поэтому он обвинил Союз в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом.

Надь отметил, что Венгрия введет дополнительные меры "в пределах своей национальной компетенции".

Брюссель и Европейская комиссия предали венгерских фермеров и взамен поддерживают украинских олигархов,

– добавил министр.

Правительство Венгрии подготовило план из 5 пунктов для помощи фермерам. Одним из них является требование к продавцам и логистических компаний отчитываться правительству о запрещенных продуктах, ввезенные через Украину, независимо от страны происхождения.

Также под ограничения попадут продукты переработки из украинского зерна.